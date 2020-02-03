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Diyarbakır’da koronavirüs alarmı

Çin’den gelen bir kişi, korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İHA | 03.02.2020 - 19:56..
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Diyarbakır’da Seyahat için Çin’e giden M.B. (32) isimli vatandaş, 12 gün önce Türkiye’ye döndü.

Daha sonra Diyarbakır’a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Koronavirüsü taşıdığını düşünen hasta hemen tedavi altına alındı. M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

"14 GÜN TAKİBE ALACAĞIZ"

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, M.B.’nin Çin’den geldiğini söyledi. Hastanın Çin’den gelmesi sebebi ile panikle hastaneye başvurduğunu kaydeden Tekin, "Hastada herhangi bir belirti yok. Panik halinde Çin’den de geldiği için hastaneye başvurmuş acaba bende de var mı diye. Şu an için tetkikleri yapılıyor, aktif bir bulgu yok. Bizim düşüncemiz negatif yönde. Tetkiklerin ardından vatandaşı evine göndereceğiz ve kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle takibe alacağız" dedi.

Diyarbakır’da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu -1

Diyarbakır’da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu -2

Diyarbakır’da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu -3

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