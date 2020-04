Diyarbakır'da koronayı yenen 12 hasta taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan vatandaşlar tek tek evlerine gönderiliyor.

12 HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Diyarbakır'da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs hastası 12 kişi sağlığına kavuşarak, taburcu edilip sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.

Hastanenin başhekimi Alikemal Kadiroğlu, şimdiye kadar 64 vakanın taburcu edildiğini belirtti.

Diyarbakır’da 12 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

"64 VAKAYI TABURCU ETTİK"

Prof. Dr. Kadiroğlu, "Bizler üniversite hastanesi yöneticileri olarak hemen bilim kurulumuzu kurduk, hastane içi ve dışında planlamalarımızı yaptık. Kalp hastanesini pandemi hastanesi olarak dizayn ettik, 63 klinik yatak, 42 yoğun bakım olarak hastalarımızın hizmetine başladık. Şu ana kadar 64 vakayı taburcu ettik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah taburcu sayısı her geçen gün artarak devam edecektir." dedi.

"61 HASTAMIZ VAR, 5'İ ÇOCUK"

Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de 12 kişiyi bugün taburcu ettiklerini vurgulayarak şu anda hastanede 61 vakanın bulunduğunu, 11 kişinin yoğun bakımda olduğunu ve 5 çocuğun da tedavi gördüğünü belirtti.

Prof. Dr. Çelen, "Bugünde taburcularımız var toplamda 64 hastamızı taburcu ettik. Günlük olarak rutin hastalarımıza tanı ve tedavi devam etmektedir, şuanda toplamda 61 hastamız var bunlardan 11 tanesi yoğun bakım diğerleri klinik servis olmak üzere 5 tane de çocuk hastamız var. Bugün 12 tane hastamız taburcu edildi. Bu hastalarımız tedavilerini aldılar, ak ciğerlerindeki bulgularda düzeldi, evde izolasyon yöntemlerine riayet etme şartıyla tedavilerine evde devam edilecek." dedi.

"KALP HASTALIĞI İÇİN GELDİM, KORONA ÇIKTI"

Taburcu olan hastalardan Aziz Eroğlu, İstanbul’dan geldiğini belirterek, "8 gündür buradayım kalp hastalığı için geldim, koronavirüs testim pozitif çıktı. Kötü bir süreçti, her gün ilaçlarla tedavi edildim. İlk başta negatif çıktı sevindim sonradan pozitif çıktı. Şu an çok şükür kendimi iyi hissediyorum, taburcu oldum. Vatandaşlara her gün çağrı yapılıyor, temiz tutsunlar kendilerini, mesafeli olup su içip ve meyve yesinler. İnsanlar zor durumda Allah yardımcıları olsun, hem sağlıkçılar hem de bizim için." dedi.