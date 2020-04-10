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Diyarbakır'da koronayı yenen 5 hasta taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 5 kişi, alkışlarla evlerine gönderildi.

AA |
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Diyarbakır'da koronayı yenen 5 hasta taburcu oldu

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan anne Selahat ile kızı Eylem Dabak, Fikri Köylü ile eşi Adalet Köylü ve Şemsettin Dayan, sağlık ekibi tarafından alkışlarla taburcu edildi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bir haftalık tedavinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını belirten 57 yaşındaki Fikri Köylü, "Sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ellerinden geldiğince bize yardımcı oldular. Her şeyimizle ilgilendiler." diye konuştu.

Diyarbakır'da koronayı yenen 5 hasta taburcu oldu

Diyarbakır'da koronayı yenen 5 hasta taburcu oldu

Diyarbakır'da koronayı yenen 5 hasta taburcu oldu

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