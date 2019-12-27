taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9336
Euro
6.5987
Altın
1513.37
Borsa
113653.02
Gram Altın
288.63
Bitcoin
43050.72

Diyarbakır'da kucağında bebek olan anneye silahlı saldırı

Diyarbakır'da bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 27.12.2019 - 05:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi.

KUCAĞINDA BEBEK OLAN KADINA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Diyarbakır'da kucağında bebek olan anneye silahlı saldırı

KANLAR İÇİNDE BEBEĞİNDE SARILARAK YARDIM İSTEDİ

Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da kucağında bebek olan anneye silahlı saldırı

ANNE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti. Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

Diyarbakır'da kucağında bebek olan anneye silahlı saldırı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

392
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

61
İzmir’e de kar yağışı başladı

İzmir’e de kar yağışı başladı

28
Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

11
Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

36
Hindistan'da doktorlar 'hayalet uzmanı' da olabilecek

Hindistan'da doktorlar 'hayalet uzmanı' da olabilecek

12
Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir