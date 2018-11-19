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Diyarbakır'da 'küfürleşme' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da iki grup birbirleriyle küfürleştikleri iddiasıyla çıkan tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA | 19.11.2018 - 21:27..
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Sokakta bilinmeyen nedenle tartışıp küfürleşen iki grup bir süre sonra aynı bölgede bu kez silahlarıyla kavga etmeye başladı. Tüfek ve tabancaların da kullanıldığı çatışmada kurşun ve saçmalara hedef olan 4 kişi yaralandı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Mehmet Gezginci ile Servet Eren kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde önlem alıp delil toplayan polis ise kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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