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Diyarbakır'da minibüste taciz tartışması

Yolculuk yapan bir kadını, annesinin yanında taciz ettiği gerekçesiyle araçtan indirilmek istenen genç, "Paramı vermişim" diyerek araçtan inmek istemedi.

İHA | 10.11.2019 - 15:17..
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Diyarbakır’da şehir içi minibüsünde annesi ile birlikte yolculuk yapan kadın, araç içindeki bir yolcu tarafından elle taciz edildi.

TACİZCİNİN İNMESİNİ İSTEDİLER

İlk olayda şahıs uyarılırken, zanlının tacize devam etmesi üzerine kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı. Şahıstan şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından araç içindeki diğer yolcular, şoföre aracı durdurup tacizcinin indirilmesini istedi.

Diyarbakır'da minibüste taciz tartışması ViDEO

PARAMI VERMİŞİM DİYEREN ARAÇTAN İNMEDİ

Bunun üzerine şahıs, ‘Paramı vermişim’ diyerek araçtan inmek istemedi. Tacize uğrayan kadının annesi, "Ben senden şikayetçiyim, nasıl sarkıntılık yaparsın, anan bacın yok mu senin, saygısız, bindiğinden beri sarkıntılık yapıyorsun. O bizimle birlikte inmeyecek, götürün hangi cehennemde inecekse insin" dedi. Araç içinde bulunan diğer yolcuların da şahsa tepki gösterdiği görülürken, yaşanan olay, cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Diyarbakır'da minibüste taciz tartışması

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