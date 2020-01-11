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Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaya havada takla attı

Seyir halinde bulunan bir minibüs, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla biri çocuk 2 kişiye çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 11.01.2020 - 15:42..
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Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Yenihal Kavşağı Şanlıurfa karayolu üzerinde seyir halindeki bir minibüs, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.

Ani manevradan sonra minibüs, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp özel bir eğitim kurumunun bahçesine daldı.

Minibüs yayaya çarpıp, kursun bahçesine girdi VİDEO

BAHÇENİN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Minibüsün bahçeye daldığı sırada özel eğitim kursunda bulunan çocukların derste olması büyük bir faciayı önlerken, çarpmanın etkisiyle yayalardan Doğan Y. havada takla atıp bahçeye düştü.

Doğan Y. çarpmanın etkisi ile ağır yaralanırken yanında bulunan yeğeni Amed Y. hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaya havada takla attı

YARALININ DURUMU AĞIR

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Yaralılardan Doğan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüsün önce yayaya ardından bahçeye dalması ile bahçe etrafına örülen demir çitler ve bahçede bulunan banklar parçalandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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