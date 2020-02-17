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Diyarbakır'da nöbet tutan baba evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi.

AA | 17.02.2020 - 21:34..
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Diyarbakır'da nöbet tutan baba evladına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbette bulunan ailelerden biri da sevindirici haber aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da nöbet tutan baba evladına kavuştu

6 YIL ÖNCE KAÇIRILMIŞ

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi. Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.

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