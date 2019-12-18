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Diyarbakır'da nöbette olan anneden HDP'ye gönderme

Evlat nöbetindeki annelerden Necibe Çiftçi,"Aklımız başımıza yeni geldi, HDP’lilerin ne dini var ne imanı var." dedi.

İHA | 18.12.2019 - 12:14..
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler, Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül’den beri oturma eylemine devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren annelerden Necibe Çiftçi, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat Çifti için Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden oturma eylemine katıldığını söyledi.

"NE DİNİ VAR NE İMANI"

Çiftçi, "Bugün 107 gündür biz buradayız. 700 yılda geçse biz burayı terk edip gitmeyeceğiz. Biz burada oturup bu mücadeleyi çocuklarımız için yapacağız. Aklımız başımıza yeni geldi, bu HDP’lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var. Onların biraz şerefleri olsaydı bir gün gelip bu çadırın kapısına ‘Siz burada neden oturmuşsunuz, derdiniz nedir’ diye sorarlardı, bize hiçbir şey sormadılar” diye konuştu.

Diyarbakır'da nöbette olan anneden HDP'ye gönderme ViDEO

"BİZ TEK BAYRAK İSTİYORUZ"

Bir çocuğunun dağa kaçırıldığını diğer çocuğunun ise hunharca şehit edildiğini aktaran acılı anne, "Biz şu anda burada oturuyoruz. Benim bir çocuğumu dağa kaçırdılar, bir çocuğumu da şehit ettiler. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı altında yaşıyoruz ve biz tek bayrak istiyoruz. Allah’ın izniyle ve devletimizin gücü ile inşallah biz çocuklarımıza kavuşuruz" şeklinde konuştu.


HDP’lilerin ne dini ne de imanı var -1

HDP’lilerin ne dini ne de imanı var -2

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