Diyarbakır’da Noel kutlaması

Hz. İsa’nın doğum günü nedeniyle bir araya gelen grup, dini inançları gereği mum yakıp, günah çıkardı.

DÜNYA BARIŞI İÇİN DUA OKUNDU

Sabahın ilk ışığında dua etmeye başlayan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi papazı Yusuf Akbulut ve beraberindekilerin yaptığı ayine ilerleyen saatlerde çok sayıda Hristiyan eşlik etti. Düzenlenen etkinlikte dünya barışı için dua okundu.

Diyarbakır’da Noel Bayramı kutlaması VİDEO

HDP'Lİ VEKİL DE AYİNE KATILDI

Noel kutlamalarına Hristiyan cemaati, yerli ve yabancı turistler ile terörist cenazelerinin değişilmez ismi olan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun da katıldı.