Diyarbakır'da öğrencisinin hayatını değiştirdi

Diyarbakır’da, Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Yusuf Savur'un okul koridorunda yırtık ayakkabısıyla yürüdüğünü gören öğretmen Arzu Taşlı, öğrenci ile ilgili araştırmalara girdi.

Öğrencisinin maddi durumunun kötü olduğunu öğrenen Arzu öğretmen, Yusuf ile alışveriş yaparak eksiklerini giderdi.

AÇLIKTAN BAYILINCA EVİNİ ZİYARETE GİTTİ

Arzu öğretmenin izinli olduğu bir gün okulun spor salonunda olan balkonda açlıktan dolayı başı dönerek düşen Yusuf Savur’un kolunun kırıldığını duyan Arzu öğretmen, apar topar Savur’u evinde ziyarete gitti.

HARABE BİR EVLE KARŞILAŞTI

Arzu Taşlı, iki gözlü harabe halinde olan evi görünce gözlerine inanamadı. Trafik kazası geçirdikten sonra yatağa bağımlı kalan baba Mehmet Savur’un evi geçindiremediği, diğer 6 kardeşin de yine aynı şekilde geçim sıkıntısı yaşadığını gören Arzu Taşlı, anne Şerife Savur’dan tüm detayları öğrendi.

Görme engelli öğrencisi Yusuf’un ve ailesinin yaşadığı içler acısı durum karşısında gözyaşlarına boğulan Arzu Taşlı, aile için harekete geçti.

KAPI KAPI YARDIM TOPLADI

Arzu öğretmen, yıkılmak üzere olan çatısız evin onarımı için arkadaşı Ebru Canpolat ile kapı kapı dolaşmaya başladı. Topladıkları paralar ile yaklaşık 1 ay süren inşaat çalışmalarında Yusuf Savur ve ailesinin yaşadığı ev iki oda haline getirilerek, daha önce birleşik olan banyo ve tuvalet ayrıldı. Eve yeni bir mutfak, banyo, tuvalet yaptırıldı. Arzu Taşlı, evde çökme tehlikesi bulunan merdivenlerin de yapılmasını sağlayarak, eve yeni eşyalar aldırdı. Öğrencisi Yusuf ile ailesinin yaşadığı ortamı hayatına dokunarak tamamen değiştiren Arzu öğretmen, yine hayırsever arkadaşlarının yardımıyla ailenin gıda ve giysi ihtiyaçlarını da karşıladı.

“ÖĞRETMEN OLUP YARDIM EDECEĞİM”

Yusuf Savur ise “Okulda kolumu kırınca hocalar ziyarete geldi, evimizin harabe gibi olduğunu görünce evi yapmaya başladılar. Şimdi evimiz çok güzel, her şeyi yaptılar. Öğretmen olup yardım edeceğime söz veriyorum. Hepsinden Allah razı olsun, evim güzelleştiği için çok mutluyum” diye konuştu.