Diyarbakır'da öğretmeni döven baba ve oğlu tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine iletmişti.

BABA VE OĞULLARI DARBETMEYE BAŞLADI

Okul idaresi ise öğretmenin şikayetinin üstüne harekete geçti ve bu durumu öğrencinin velisine iletti. İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti. Daveti kabul etmeyen veli ve oğlu, öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı.

ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğretmen Güneş, veli ve 2 oğlu hakkında şikayetçi olup, hastaneden sağlık raporu aldı. Polis de veli ve oğullarının yakalanması için çalışma başlattı.

Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni dövdüler



BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Dün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A'nın işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve S.A. tutuklandı.