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Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da bir otomobilin refüje çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 28.12.2019 - 03:52..
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde, tali yolda seyir halinde bulunan 21 BC 742 plakalı otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halindeyken ana yola geçmekte kararsız kalınca refüje çarptı.

TABELAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisi ile araç refüjde bulunan tabelaya çarparak durabilirken, çevredekilerin haber vermesi ise olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan yol polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrollü bir şekilde açılırken, polis kazaya ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

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