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Diyarbakır'da oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu.

AA | 25.02.2020 - 14:42..
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 176'ncı gününde sürüyor.

1 KİŞİ DAHA KATILDI

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe köyünden gelen 10 çocuk babası 65 yaşındaki Emin Ekinci, yaklaşık 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa Ekinci için oturma eylemine dahil oldu.

Ekinci, yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu Mustafa'nın en küçük çocuğu olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da oturma eylemine bir aile daha katıldı

"OĞLUM GELMEDEN BURADAN GİTMEYECEK"

Oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını anlatan Ekinci, "Oğlumu istiyorum, onu bekliyorum. O gelmeden buradan gitmeyeceğim. Oğlumu getirsinler." dedi.

Ekinci, evladına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini vurguladı.
6 yıldır haber alamadığı evladını çok özlediğini anlatan Ekinci, oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu

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