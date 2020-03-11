Diyarbakır'da oturma eylemine iki aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 191'inci gününde devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç ile 7 yıl önce kaybolan eşi Mehmet Salih Tunar için Erzurum'dan gelen Mukaddes Tunar da katıldı.

"DÖN GEL, ARTIK DAYANACAK GÜCÜM YOK"

Solmaz Övünç yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında 5 yıldır haber alamadığı oğlunun Suriye'deki görüntüsünü izlediğini söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyleyen anne Övünç, "Baran'ım neredeysen dön gel, artık dayanacak gücüm yok. Kardeşin, ağabeyin seni çok özledi. Ne olursun gel, devletime sığın. Devletimize sığın zarar gelmez. 5 yıldır hasret çekiyorum. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim. Oğlum neredeyse çıkıp, gelsin." dedi.

"ONU KANDIRARAK GÖTÜRDÜLER"

2 çocuk annesi Mukaddes Tunar da, 7 yıl önce sabah evden çıkan eşinden haber alamadıklarını anlattı.

Suriye'de çekilmiş eşine ait görüntülerin televizyonda yakınları tarafından izlendiğini belirten Tunar, "Kocam çok merhametli, devletini ve milletini seven biridir. Onu kandırarak götürdüler." dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününde VİDEO

"HERKES SENİ ÇOK ÖZLEDİ, GEL"

Kayınpederi ve kayınvalidesinin gözyaşı içinde evladına kavuşmayı beklediğini söyleyen Tunar, "Annen ve baban seni bekliyor. Daha yaşıyorken gel annen ve babanı gör. Teslim ol ve evine dön. Herkes seni çok özledi, gel. İki çocuğun, o iki yaşlı insan başta olmak üzere hepimiz mağduruz." diyerek acısını dile getirdi.