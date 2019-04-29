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Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen, 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliğine 150 bin kişi katıldı.

AA | 29.04.2019 - 10:00..
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Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ın yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yakın kentlerden gelenler katıldı.

Etkinliğe 150 bin kişinin katıldığı bildirildi.

İLAHİLER OKUNDU

Suriyeli hafızlardan Vaiz Şeyh Münir'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan etkinlikte mevlit okundu. Konuşmaların yapıldığı etkinlikte ilahiler de seslendirildi.

"HAYATIN HER ALANINA PEYGAMBER'İ TAŞIYORUZ"

Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, "Bu ülkeden enflasyonun, sosyal olayların inişi çıkışı olabilir. Ama Muhammed-i sevda öyle bir gidiyor ki inanınız ki bu ümmet, bu coğrafya muhteşem bir diriliş yaşamaktadır. Hayatın her alanına Peygamber'i taşımaya, sevdayla muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıp, dünyaya götürmeye çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları etkinliği

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