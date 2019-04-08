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Diyarbakır’da peynir tenekelerinden uyuşturucu çıktı

Kargo aktarma merkezinde düzenlenen operasyonda, peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar maddesi, dedektör köpek sayesinde ele geçirildi.

DHA | 08.04.2019 - 09:54..
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il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar başarılı geçti.

2019'DA 310 BAŞARILI OPERASYON

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 310 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, gözaltına alınan 466 şahıstan 131’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, operasyonlarda ayrıca, toplam 466 şahıs yakalanmış, 131 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Diyarbakır’da peynir tenekelerinden uyuşturucu çıktı

PEYNİR TEKELERİNE UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Önceki gün düzenlenen operasyonlarda, kargo aktarma merkezinde arama gerçekleştirildi. Aramada peynir tenekeleri içerisinde gizlenmiş 26 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonun başarılı geçmesindeki en büyük etkenlerden biri ise dedektör köpekler oldu.

Diyarbakır’da peynir tenekelerinden uyuşturucu çıktı

BİR TON ESRAR BULUNDU

Operasyonlarda toplam 1 ton 61 kilo 807,54 gram esrar, 151 kilogram eroin, 7,33 gram afyon, 6,74 gram kokain, 10 kilo 478 gram metamfetamin 2 kök kenevir bitkisi, 94 adet sentetik ecza, 52 bin 250 adet ecstasy, ayrıca, 8 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 194 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 451 lira ve 400 dolar para ele geçirildi.

Diyarbakır’da peynir tenekelerinden uyuşturucu çıktı

Diyarbakır’da peynir tenekelerinden uyuşturucu çıktı

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