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Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

Ekipler tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, mühimmat ve malzemelere ise el konuldu.

DHA | 12.12.2019 - 12:33..
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Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan takibin ardından çok sayıda adres belirleyen ekpiler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı ViDEO

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

22 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve silahlara el konulurken, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

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