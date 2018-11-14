taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48495
Euro
6.19845
Altın
1202.83
Borsa
92708.56
Gram Altın
212.198

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken, HDP'nin dağdaki teröristleri, alçak pusularla kalleş saldırıların planlarını hızlandırdı.

AA | 14.11.2018 - 07:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından menfeze yerleştirilen, anahtar sistemli uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihazı olan patlayıcı imha edildi.

PAMİ TİMİ GİTTİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen el yapımı patlayıcı araması esnasında menfez içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi'nin bölgeye sevk edildiği, patlayıcının yerinde imha edildiği bildirildi.

60 LİTRELİK BİDON İÇİNDE...

İmha işlemi sonrasında yol ve menfezin tamamen tahrip olduğu aktarılan açıklamada, "Vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde 60 litrelik jelikan bidon içerisine yaklaşık 70 kilogram ağırlığında amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği, alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulguların kriminal laboratuvara gönderilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtilerek, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

83
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

60
Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

93
Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

25
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

16
Saadet Partisi'nden ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden ittifaka yeşil ışık

48
Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM