Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından menfeze yerleştirilen, anahtar sistemli uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihazı olan patlayıcı imha edildi.

PAMİ TİMİ GİTTİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen el yapımı patlayıcı araması esnasında menfez içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi'nin bölgeye sevk edildiği, patlayıcının yerinde imha edildiği bildirildi.

60 LİTRELİK BİDON İÇİNDE...

İmha işlemi sonrasında yol ve menfezin tamamen tahrip olduğu aktarılan açıklamada, "Vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde 60 litrelik jelikan bidon içerisine yaklaşık 70 kilogram ağırlığında amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği, alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulguların kriminal laboratuvara gönderilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtilerek, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.