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Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Kayyumu protesto eden PKK sempatizanları, yolcu minibüsünü durdurup yolcuları indirdikten sonra minibüse benzin döktü ve molotof attı.

İHA | 22.08.2019 - 09:12..
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Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından bölgeye giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, herkesin sokağa inmesini istedi.

Kayyumların protesto edilmesi gerektiğini söyleyen Temelli'nin çağrısından sonra PKK'lı teröristler sokaklara inerek ilk eylemini yaptı.

BENZİN DÖKÜP MOLOTOF ATTILAR

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir yolcu minibüsü, yolcularını indirmek durağa yanaştı.

Bu sırada PKK'lı teröristler, yolcuları ve şoförü indirdikten sonra minibüse benzin döküp molotof attı.

POLİS ALARMDA

Polis ekipler, PKK'lı teröristlerin yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı VİDEO

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

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