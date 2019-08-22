Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Ekiplerin şüphelenip durdurduğu otomobilde yapılan aramada bin 490 paket kaçak sigara bulundu.

Kayyumu protesto eden PKK sempatizanları, yolcu minibüsünü durdurup yolcuları indirdikten sonra minibüse benzin döktü ve molotof attı.

Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu

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İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Konak ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir şahıs markette pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişinin hastanede tedavisi sürüyor.