Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi kırsalındaki operasyonda 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildiği, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın yılın ilk yedi ayında toplam 15 milyon kök hint keneviri ele geçirdiği bildirildi.

PKK’ya yönelik Kocaköy kırsalında 1 Ağustos’ta, jandarma komando ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda üç ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök Hint keneviri ve sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Hint kenevirlerinin numune alındıktan sonra imha edildiği belirtildi.

7 AYDA 15 MİLYON 401 KÖK HİNT KENEVİRİ

Diyarbakır’da 1 Ocak- 2 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram marihuana, 24 bin 815 kilo kenevir tohumu, 46 bin182 metre su hortumu, 16 su motoru ve jeneratör ele geçirildi.

1 Ocak’tan bu yana düzenlenen 381 narkotik operasyonunda gözaltına alınan 200 şüpheliden 31’i ise tutuklandı.

HER YÜZDE 1'LİK KAÇAK 800 MİLYON LİRA VERGİ KAYBI

PKK'nın finans kaynaklarında biri de kaçak sigara...

Türkiye'de toplam sigara tüketimi şu anda 118 milyar dal yani 6 milyar paket olarak ölçülüyor.

Kaçak sigaranın mal olduğu vergi kaybı ise yaklaşık 1.5 milyar lira. Yasal pazardan kaçağa geçen her yüzde 1'lik dilim yani 1 milyar dalda (50 milyon paket) devletin kaybı 800 milyon liraya ulaşıyor.

PKK terör örgütü de esrar dışında gelirlerinin büyük bir kısmını kaçak sigaradan elde ediyor.