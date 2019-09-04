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Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocuklar

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi, 2'nci gününde devam ediyor.

İHA | 04.09.2019 - 13:01..
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Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocuklar

Geçtiğimiz cuma günü kaybolan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın zorla dağa kaçırıldığını iddia eden Şahap ve Fevziye Çetinkaya çifti, dün sabah saatlerinde oturma eylemi başlattı.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi 2. gününde VİDEO

10 YAŞINDAKİ AZAD DA KAÇIRILDI

Bu eylemle birlikte 4 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Azad Akkoyun’un kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Remziye Akkoyun ile oğlu Mustafa Biçer'in (17) terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından kaçırdığını iddia eden Ayşegül Biçer de oturma eylemine katılarak destek verdi.

Dün başlayan eylem, bugün de devam etti. Sabahın erken saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocuklar10 yaşındaki Azad Akkoyun

"BU KÜRDİSTAN DAVASI DEĞİLDİR, KÜRTLERİ KUKLA OLARAK KULLANIYORLAR"

Oğlu Mustafa’nın 17 Kasım 2018 Cumartesi sabahı evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamadığı ve daha sonra terör örgütü PKK/YPG’ye katıldığını öğrenen anne Ayşegül Biçer, dünden beri HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattıklarını söyledi. Acılı anne, “Hiçbir gelişme yok, mücadeleye devam. Evlatlarımız bizi görüyor ve duyuyor ise oğlum bu Kürdistan davası değildir. Bunlar Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar. Cumhurbaşkanım, Bakanlarım ve yetkililerin bizlere ses vermelerini istiyorum. Üstüne basa basa söylüyorum, oğlum bizi görüyor ve duyuyor isen geri dönün. Bu bir senaryodur içine düştünüz.” dedi.

Çocuğu dağa kaçırılan aileler isyan etti VİDEO


Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocuklar


17 yaşındaki Mustafa Biçer

"HDP'NİN GELİP GELİP BİZE BAĞIRMASINI İSTEMİYORUZ"

Dağa kaçırılan çocuklara çağrıda bulunan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt da “Çağrımız, çocuğumuzu bize geri göndersinler. Cumhurbaşkanımız ve bir bütün kamuoyu duyarlı olur. Sizin aracılığınızla inşallah bir yerlere sesimiz gider ve inşallah çocuk bize iade edilir. Hiçbir gelişme yok ve bizler sessiz sedasız oturuyoruz. Dün bizlere dediler, 'Siz neden burada oturuyorsunuz?' Amcama bağırıp çağırdılar. Bizler de onlara en demokratik hak olan tepkimizi gösterdik. HDP’lilerin gelip bize bağırıp çağırmalarını istemiyoruz, mantıklı bir cevap istiyoruz. Bağırıp çağırdılar, bizler de tepkimizi onlara karşı ortaya koyarız.” diye konuştu.

Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocuklar

17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya

"OĞLUM AZAD, GERİ DÖN"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan 4 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Azad Akkoyun’un kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Remziye Akkoyun ise oğluna çağrıda bulunarak, “Oğlum Azad beni görüyor ve duyuyorsan geri dön.” şeklinde konuştu.

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