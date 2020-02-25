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Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 metre derinliğinde 2 odalı kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

DHA | 25.02.2020 - 09:57..
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Diyarbakır'ın Lice kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69' operasyonu tamamlandı.

KIŞ SIĞINAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 3 metre derinliğinde, 40 metrekare genişliğinde tek girişli 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan kış sığınağı tespit edildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Sığınakta ele geçirilen fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 15 pil, 200 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman da imha edildi.

Öte yandan, operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinde ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş 107 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

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