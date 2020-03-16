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Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 sığınak imha edildi, 378 kilogram esrar ele geçirildi.

AA | 16.03.2020 - 12:18..
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne yönelik başlatılan "KAPAN-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak Operasyonu" tamamlandı.

10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, biri tabanı tahta ile döşenmiş 30 metrekare genişliğinde, 10 sığınak tespit edildi.

Kırsalda toprağa gömülü bidon içerisinde 40 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 pil bloğu ile ateşleme anahtarı, el bombası, roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 7 mühimmat, 3 şarjör, dürbün, pusula, 18 tüp, akü ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi ViDEO

378 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, narkotik tespit köpeklerinin de kullanılarak çalılar ve kayalıklar arasında yapılan aramada ise çuval ve bidon içerisinde 378 kilogram esrar bulundu.

Sığınaklar ile malzemelerin bazıları imha edildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

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