Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine katılması sonrası gündeme gelen ve sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında 20 Aralık’ta gözaltına alınan HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ile iki belediye meclis üyesi bugün tututuklandı.

Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’in tutuklanmasını protesto eden HDP’liler, adliye önünde tutuklanma kararını protesto etmek istedi.

PROTESTOCULARA KALKAN

Polis, valilik yasağını gerekçe göstererek çembere aldığı grubun protesto etmesine izn vermedi.

Grup tam protestoya başlarken polisin çembre almasıyla karşılaştı. Daha sonra protestocular dağıtıldı.

Diyarbakır'da HDP'li başkan için protesto VİDEO