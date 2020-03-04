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Yıllarca dışlanan hoca sohbetleriyle hayran bırakıyor

Geçmişte deli denilen Ramazan Hoca, şimdi verdiği sohbetler ile sosyal medyada ünlendi.

İHA | 04.03.2020 - 13:39..
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Diyarbakır'da küçük yaşlardan beri İslam’ı araştırıp dini kitaplar okuyan Ramazan Böçkün, bir süre sonra çevresinden ‘Deli’ damgası yemeye başladı.

Hiç kimseyi umursamayan Böçkün, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TIKLANMA REKORU KIRDI

‘Deli’ lakabı bir süre sonra yerini ‘Ramazan Hoca’ya bırakırken, Böçkün’ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı.

Ramazan Böçkün, Diyarbakır'ın farklı yerlerinde kadın, erkek, genç, yaşlı herkese İslam'ı anlatarak vatandaşların sorularını, Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle cevaplandırıyor.

Yıllarca dışlanan hoca sohbetleriyle hayran bırakıyor

VATANDAŞLAR ZİYARETE GİDİYOR

Bazı vatandaşlar, Böçkün’ü dinlemek için farklı illerden Diyarbakır’ın yolunu tutuyor.

Ramazan Böçkün geçimini, mezarlıklarda ağaç budayarak ve tespih ustalarına yardım ederek sağlıyor.

Sur halkı ve esnafı, yetkililerin Böçkün’e yardım etmesini istiyor.

Yıllarca dışlanan hoca sohbetleriyle hayran bırakıyor

"HAK, İNSANLARIN NEFSİNE ACI GELİYOR"

Diyarbakır’da doğup büyüdüğünü belirten 43 yaşındaki Böçkün, ‘Deli’ damgası yediğini ve toplumdan dışlandığını, fakat şimdilerde ise sevilen biri olduğunu belirtti.

Böçkün, “Diyarbakır’da doğdum, 5 yıldır camiye geliyorum. Karşı çıkmalar, alaylar, hakaretler oldu. Hak insanların nefsine acı geliyor, insanların tahammülü yok. Dünyaya herkes kendi penceresinde baktığı için de tahammül yok. Kimi hasretlikten, kimi ise ilah ve rabbinin menfaatinin çıkarının ve kibrinin kaybolmasından sakındığı için tehlikede gördüğü için tepki meydana geliyor." dedi.

"İNSANLAR TEMBELLİĞE ALIŞMIŞ"

Düşünmenin zor iş olduğunu belirten Böçkün, “Düşünmek sorumluluk getiriyor. İnsanlar düşünmek istemiyor, hem rahata alışmış hem de tembelliğe. Biri bir şeyleri harekete geçirmek istiyorsa onları rahatsız etmesi lazım. Geçimimi haftada bir mezarlıklarda ağaç budayarak sağlıyorum, tesbihçilere yardımcı oluyor helal yoldan rızkımı kazanıyorum. Bazen Ulu Cami bazen farklı yerlere gider, sohbetlere girer günümüzü geçirmeye çalışırız." dedi.

Yıllarca dışlanan hoca sohbetleriyle hayran bırakıyor

"DEĞİŞEN İNSANLARIN BAKIŞ AÇISI OLDU"

Ramazan Hoca ile sohbet etmek için Ulu Cami’ye gelen Ramazan Sayar ise toplumda dışlanan Ramazan Hoca'nın değişmediğini, değişen şeyin insanların bakış açısı olduğunu kaydederek, Böçkün’ün topluma kazandırılması konusunda yetkililere seslendi.

Sayar, “Ramazan insanları gidişat olarak İslam’a davet eden sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Ramazan gibi kardeşlerimizin bu toplumda yeri olmalıdır, insanları hakka doğru yöneten insanlardan biri olduğu için biz ondan memnunuz, Ramazan gibi insanların da toplumda çoğalmasını istiyoruz." dedi.

Yıllarca dışlanan hoca sohbetleriyle hayran bırakıyor

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