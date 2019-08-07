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Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

Diyarbakır'da yayın yapan Tigris gazetesi, tarihi Ulu Camii'nde şafilere ayrılan namaz kılma bölümünün kapatılarak kadınlara ayrıldığını yazdı.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 11:13..
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Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

İslam aleminin beşinci Harem-i Şerifi olarak gösterilen Diyarbakır Ulu Camii'nde Şafilerin namaz kılması için ayrılan bölüm, restorasyon sonrasında kapatılarak kadınlara tahsis edildi.

Konuyla ilgili iddiayı Diyarbakır'da yayın yapan Tigris gazetesi manşetine taşıdı.

İKİ HOCANIN ARKASINDA NAMAZ KILINIRDI

Şeymus Diken'in imzasını taşıyan haberde; "Yüzyıllardır tek örnek olarak islamın iki mezhebi Hanifiler ve Şafiler iki ayrı bölümde iki hocanın arkasında namaz kılarlar. Hep öyle bildik, öyle gördük, öyle de anlattık ve yazdık.

Geçtiğimiz hafta Ankara'ya yerleşmiş olup yılda bir iki kez memleket ziyareti yapan bir hemşehrim soruyla karışık dile getirdi. ‘Babam hep Şafiler bölümünde namaz kılardı. Ben de Ulu Cami'ye gidip babamın secdeye durduğu yerde namaz kılayım dedim. Kapatıldığını söylediler. Acaba neden kapatılmış bilgin var mı?’ Cevap veremedim. İki üç yıldır camide süreduran restorasyon yakın zamanda bitmişti.

KADIN NAMAZ KILMA YERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Belki eksikleri filan kalmıştır dedim. Sonra da merakımı yenemeyip araştırıp sordum. Hem de birinci ağızdan ilgililerine. Meğerse Şafilerin namaz bölümü iptal edilip kadın namaz kılma yerine dönüştürülmüş. Halbuki caminin ana giriş kapısının sağı ve eski il halk kütüphanesinin yeri daha önce zaten kadın namaz kılma yeri olarak düzenlenmişti." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

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