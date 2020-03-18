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Diyarbakır'da sağanak yağış sonrası evleri su bastı

İlde etkisini gösteren kuvvetli yağış, ahır ve evlerde su taşkınlarına sebep olurken, vatandaş zor anlar yaşadı.

İHA | 18.03.2020 - 15:11..
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde, etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev sular altında kaldı.

Yaşanan su taşkınları sonrası mahallede yaşayan vatandaş, zor durumda kaldı. Maddi hasarın meydana geldiği selde, herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi.

"EVLERİMİZDEKİ SUYU KENDİ İMKANLARIMIZLA BOŞALTTIK"

Mahalle sakini Şehmus Özaydın, en ufak bir yağışta bile evlerinin su aldığını söyledi.

Özaydın, “Her sene en ufak bir yağışta bile evimiz sular altında kalıyor. Aynı şekil şu an Tepe’de birkaç sokak, göle dönmüş durumda. Mahalle sakinleri sokaklarda yürüyemez hale geldi. Evlerimizdeki suyu kendi imkanlarımızla boşalttık. Ben burada tüm yetkililere seslenmek istiyorum, bir an önce bu mağduriyetimizi gidersinler.” dedi.

Diyarbakır'da sağanak yağış sonrası evleri su bastı

Diyarbakır'da sağanak yağış sonrası evleri su bastı

Diyarbakır'da sağanak yağış sonrası evleri su bastı

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