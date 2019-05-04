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Diyarbakır’da ucuz et kuyruğu

Sağanak yağmur altında sırada bekleyen Diyarbakırlı vatandaşlar, kentin farklı noktalarında Et ve Süt Kurumu'nun mağaza açmasını istedi.

İHA | 04.05.2019 - 14:21..
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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Caddesi üzerinde bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için sağanak yağmur altında saatlerce sıra bekledi.

UCUZ ET KUYRUĞU

Sabahın erken saatlerinde sıra bekleyen vatandaşlar, hafta sonu olmasından dolayı, et ve süt kurumu mağazasının saat 09.00’da kapılarını açmasıyla içeri girerek et alırken, mağazada; kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 35 lira, bifteğin 40 lira 50 kuruş, pirzolanın 56 lira 75 kuruş, bonfilenin kilosu ise 73 lira 75 kuruştan satılıyor.

Diyarbakır’da ucuz et kuyruğu

"KENT GENELİNDE MAĞAZA SAYISI ARTSIN"

Ramazan öncesinde saatlerce beklediklerini dile getiren Abdullah Akpar isimli vatandaş, "Sabah 6.30’dan beri buradayız. Et fiyatlarından rahatsız değiliz. Ramazan öncesi eti buradan alıyoruz. Şube açılmasını istiyoruz. Kasaplarda etler pahalı, burada ise ucuz ve temiz et. Ramazan dolayısıyla burada kuyruk var. Bu kuyruğun ortadan kaldırılması için kent genelinde mağaza sayısının artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır’da ucuz et kuyruğu

Diyarbakır’da ucuz et kuyruğu

Diyarbakır’da ucuz et kuyruğu

Diyarbakır’da ucuz et kuyruğu

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