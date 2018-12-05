Diyarbakır’da sağlık çalışanları darp edildi

Gözlem odasında erkek hemşireler F.E. ve Y.T. ile hasta yakınları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya hasta yakınlarının diğer akrabalarının da dahil olmasıyla arbede çıktı. Çıkan arbedede erkek hemşireler F.E., Y.T. ve temizlik görevlisi M.D. kalabalık bir grup tarafından darp edildi.

ÇALIŞANIN DİŞLERİNİ KIRDILAR

3 çalışan, araya giren güvenlik görevlileri tarafından kurtarılırken birinin dişlerinin kırıldığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık çalışanları acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.