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Diyarbakır'da şehit düşen asker yarın defnedilecek

Diyarbakır Lice'de nöbet değişimi sırasında kaza kurşunu nedeniyle hastaneye kaldırılan asker, yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki şehidin naaşı yarın Yalova’ya getirilecek.

İHA | 24.06.2019 - 14:38..
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Diyarbakır Lice'de askerlik görevini yerine getiren Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ (21) nöbet değişimi yaptığı sırada kazara patlayan silahtan çıkan kurşun ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altuğ tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da şehit düşen asker yarın defnedilecek

BABA OCAĞI YASTA

Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ'un şehadet haberi Süleyman Bey Mahallesi İstiklal Caddesi Safa Sitesindeki baba ocağını yasa boğdu. Acılı haberi aileye Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz verdi.

TAZİYE ÇADIRI OLUŞTURULDU

Acı haberi alan anne Şükret Altuğ ve baba Hakan Altuğ fenalık geçirdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin ön tarafında ise taziye çadırı oluşturuldu.

Diyarbakır'da şehit düşen asker yarın defnedilecek

SİTEDEN EV KİRALAYACAKTI

Öte yandan, usta birliğinde 9. ayını tamamlayan Altuğ'un teskeresine sadece 5 gününün kaldığı, en son beyaz eşya dükkanı olan bir yakını ile 9 günce görüşüp 31 Ağustos tarihinde düğün yapacağını ve beyaz eşya bakmaya geleceğini, baba ocağının karşısındaki bir siteden ev kiralamayı düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Diyarbakır'da şehit düşen asker yarın defnedilecek

YARIN DEFNEDİLECEK

Şehit Er Muhammed İslam Altuğ’un naaşı yarın Yalova’ya getirilecek ve Yalova Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında törenle Yalova Şehitliğine defnedilecek.

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