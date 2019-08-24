Diyarbakır'da şehit olan polisin naaşı Trabzon'da

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akın Çelebi, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düştü.
ŞEHİDİN NAAŞI HAVALİMANINDA KARŞILANDI
Şehit Çelebi’nin naaşı Trabzon Havalimanı’na getirildi. Havalimanında şehidi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları karşıladı.
CENAZESİ ÖĞLE NAMAZI İLE KALDIRILACAK
Şehidin uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen al bayraklı tabutunu gören anne Rukiye ve baba Necmi Çelebi gözyaşı dökerken, şehit Çelebi’nin cenazesinin Gülbahar Hatun Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.