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Diyarbakır'da şehit olan polisin naaşı Trabzon'da

Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Akın Çelebi'nin cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

İHA | 24.08.2019 - 23:20..
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akın Çelebi, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düştü.

Diyarbakır'da şehit olan polisin naaşı Trabzon'da

ŞEHİDİN NAAŞI HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Şehit Çelebi’nin naaşı Trabzon Havalimanı’na getirildi. Havalimanında şehidi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları karşıladı.

Diyarbakır'da şehit olan polisin naaşı Trabzon'da

CENAZESİ ÖĞLE NAMAZI İLE KALDIRILACAK

Şehidin uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen al bayraklı tabutunu gören anne Rukiye ve baba Necmi Çelebi gözyaşı dökerken, şehit Çelebi’nin cenazesinin Gülbahar Hatun Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Diyarbakır'da şehit olan polisin naaşı Trabzon'da

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