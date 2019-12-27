Diyarbakır'da seyir halindeki bir araca silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 754. Sokak'ta, maskeli bir gurup henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yoldan geçen bir araca kurşun yağdırdı.

ALIŞVERİŞ YAPAN 1 KİŞİ YARALANDI

Seyir halindeki araca maskeli grubun açtığı ateş sonucu markette alışveriş yapan 32 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahale sonrası Erkan A.'yı hastaneye kaldırdı.

ŞAHISLARIN BULUNMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Maskeli grup ve kurşunların hedefi olan araç olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların ve aracın bulunması için operasyon başlattı.