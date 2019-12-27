taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9328
Euro
6.5984
Altın
1513.27
Borsa
113653.02
Gram Altın
288.594
Bitcoin
43046.59

Diyarbakır'da seyir halindeki bir araca silahlı saldırı

Diyarbakır'da maskeli kişiler tarafından bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi rastgele açılan ateş sonucu yaralandı.

İHA | 27.12.2019 - 05:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 754. Sokak'ta, maskeli bir gurup henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yoldan geçen bir araca kurşun yağdırdı.

ALIŞVERİŞ YAPAN 1 KİŞİ YARALANDI

Seyir halindeki araca maskeli grubun açtığı ateş sonucu markette alışveriş yapan 32 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahale sonrası Erkan A.'yı hastaneye kaldırdı.

Diyarbakır'da seyir halindeki bir araca silahlı saldırı

ŞAHISLARIN BULUNMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Maskeli grup ve kurşunların hedefi olan araç olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların ve aracın bulunması için operasyon başlattı.

Diyarbakır'da seyir halindeki bir araca silahlı saldırı

Diyarbakır'da seyir halindeki bir araca silahlı saldırı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

392
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

61
İzmir’e de kar yağışı başladı

İzmir’e de kar yağışı başladı

28
Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

11
Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

36
Hindistan'da doktorlar 'hayalet uzmanı' da olabilecek

Hindistan'da doktorlar 'hayalet uzmanı' da olabilecek

12
Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir