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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç, kullanılamaz hale geldi.

İHA | 24.12.2019 - 14:53..
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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde, 52 EM 705 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Aracının yandığını gören sürücü, otomobili sağa çekip araçtan yara almadan kurtulmayı başardı.

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı -1

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı -2

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