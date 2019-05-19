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Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi yakalandı.

DHA | 19.05.2019 - 09:24..
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaların ardından Çınar ilçesinde dün silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

BASILAN EVLERDEN KALAŞNİKOF, AV TÜFEĞİ, TABANCA MERMİSİ ÇIKTI

Eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 Kalaşnikof şarjörü, 186 Kalaşnikof mermisi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 179 tabanca mermisi, silah üstü dürbünü ve 2 pala ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

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