Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Eurovision finaline Filistin damgası İsrail'de düzenlenen Eurovision finalinde Filistin bayrakları açıldı, görevliler engel olmaya çalıştı.

2 Terim ve Avcı'nın maç taktikleri Bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi. Terim'in planı ilk 15 dakikada işi bitirmek olacak. Avcı ise takım savunmasına güveniyor.

3 Adana'da soba ve valiz içinde 11 kilo esrar bulundu Polis, bir evin bodrum katında yaptığı aramada soba ve valiz içinde 11 kilo 282 gram esrar yakaladı.

4 Zerrin Tekindor'un yeni imajı Oyuncu Zerrin Tekindor, saçların rengini değiştirerek sarışın oldu. Dün bir tiyatro oyununu izlemeye giden Tekindor'u, çıkışta kimse tanıyamadı.

5 Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı Erkan Aydın, bugün insanların oruç tutmasının ve camilerin açık olmasının Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olduğunu söyledi.

6 Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi yakalandı.