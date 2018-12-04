Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Diyarbakır'da, kız meselesi yüzünden tartışan iki grup 22 Kasım gecesi merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde buluştu.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR
İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tabanca ve pompalı silahlarla gelen 3 kişi diğer grubu kurşun yağmuruna tutuyor.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI
Arkadaşlarını tabancalı şahsın kurşunlarından korumak isteyen bir kişi de tabancalı şahsın üzerine atlayıp yere düşürdüğü esnada, arkadan gelen pompalı saldırganın kurşunlarına hedef oluyor.
Olayla 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.