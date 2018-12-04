Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

1 Putin, Erdoğan ve Merkel Suriye için bir araya gelecek Üç ülkenin lideri Suriye konusunu konuşmak üzere toplanacak.

2 Çalıntı plaka ile hırsızlık yaptılar Gaziantep'te araçlarına çalıntı plaka takarak hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

3 Kadınlar çamuru sanata dönüştürüyor Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu'nda seramik biçimlendirme kursuna giden kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

4 42. kattan atlayan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Konya’da bir iş merkezinin en üst katındaki restoranın terasından aşağıya atlayan ve ağır yaralanan genç, 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

5 Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

6 Robinho: Sivasspor'da kalmak istiyorum Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, transferinin ilk zamanlarında yazın ne zaman geleceğini soruyordu ancak şimdi takıma ve şehre tamamen alıştı. Robinho 10 yıl daha kalmak istediğini söyledi.