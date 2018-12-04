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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Otomobilleriyle bir iş yerinin önüne gelen grup, tartışma sonrası diğer grubu tabanca ve pompalı tüfeklerle kurşun yağmuruna tuttu.

İHA | 04.12.2018 - 16:17..
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Diyarbakır'da, kız meselesi yüzünden tartışan iki grup 22 Kasım gecesi merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde buluştu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tabanca ve pompalı silahlarla gelen 3 kişi diğer grubu kurşun yağmuruna tutuyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Arkadaşlarını tabancalı şahsın kurşunlarından korumak isteyen bir kişi de tabancalı şahsın üzerine atlayıp yere düşürdüğü esnada, arkadan gelen pompalı saldırganın kurşunlarına hedef oluyor.

Olayla 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Tartıştıkları grubu kurşun yağmuruna tuttular VİDEO

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