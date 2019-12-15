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Diyarbakır’da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

Boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

İHA | 15.12.2019 - 14:07..
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Daha önce çocukları boşanan iki aile, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nin meydanında karşılaştı.

12 YARALI

Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı yakınlarını da toplayarak, erkek tarafının evini bastı. Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

KADINLAR DA VARDI

Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi. Taş ve sopalarla yaralananların arasında kadınların olduğu da öğrenildi.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

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