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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve bir aracın da kurşunlandığı silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 4 kişi yaralandı.

DHA | 15.06.2019 - 01:08..
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Ercan K.’nın yakınları da Girne Caddesi'nde seyir halinde olan karşı tarafın aracına silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıda da araçta bulunan Mehmet K. ve Musa K. ile aracıyla yoldan geçen Nejdet A., vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

POLİS MÜDAHALESİ

Polis, çevrede geniş güvenlik alırken olay yerleri güvenlik şeridi ile çembere alındı. Yaralılardan Musa K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı


Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

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