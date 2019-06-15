Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Ercan K.’nın yakınları da Girne Caddesi'nde seyir halinde olan karşı tarafın aracına silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıda da araçta bulunan Mehmet K. ve Musa K. ile aracıyla yoldan geçen Nejdet A., vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS MÜDAHALESİ

Polis, çevrede geniş güvenlik alırken olay yerleri güvenlik şeridi ile çembere alındı. Yaralılardan Musa K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











