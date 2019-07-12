taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6789
Euro
6.3942
Altın
1403.86
Borsa
99406.44
Gram Altın
256.707

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bir süre önce ceza evinden çıkan şahıs silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında saldırgan kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.

İHA | 12.07.2019 - 00:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır’da merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafenin önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Bir süre önce işlediği suç nedeniyle ceza evinden çıkan Sinan Ç., internet kafenin önünde arkadaşları ile oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonrasında Sinan Ç.’nin ayağına 2 kurşun isabet etti.

KAÇARAK İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren silahlı saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

0
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir