Diyarbakır'da soba satan esnafın isyanı

Dİyarbakır'da havaların soğuması ile birlikte soba satışlarında hareketlilik beklenirken, vatandaşın kaçak elektrik kullanması esnafı üzdü.

Önceki yıllarda binlerce adet soba üretilip satılırken, son yıllarda bu rakam 200'e kadar düştü.

Elektrik enerjisi ile çalışan sobaların içerideki havayı kuruttuğunu kaydeden üreticiler, vatandaşlara odun sobası kullanmalarını önerdi.

"İŞLERİN KÖTÜYE GİTMESİNİN TEK NEDENİ KAÇAK ELEKTRİK"

Kaçak elektrikten dolayı işlerinin aksadığını belirten soba üreticisi Mehmet Şirin Uslu, satışları daha çok kırsal kesimdeki vatandaşlara yaptıklarını söyledi. Uslu, "İşlerimizin kırılmasının tek sebebi kaçak elektrik kullanımıdır. Her yıl önceki yılı aratıyor. Kaçak elektrik kullandıkları için sobaya ihtiyaç duymuyorlar. Soba daha iyidir ve daha iyi ısıtıyor. Elektrik enerjisi ile çalışan soba içerideki havayı kurutuyor ve hastalıklara neden oluyor. Ama odun sobaları daha iyidir insan sağlığına her hangi bir zararı yoktur. Biz daha önce yılda bin adet satıyorduk, son yıllarda bu sayı 200-300 gibi rakamlara düştü. Geçtiğimiz yıl satışlarımız bu yıla oranla daha iyiydi fakat bu yıl daha çok düştü. Biz sobaları sac ile yapıyoruz. Sac fiyatları arttı ama biz sobaların fiyatlarını geçtiğimiz ne kadar ise bu yılda aynı fiyata satıyoruz. Kar etmiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da soba satan esnafın kaçak elektrik isyanı ViDEO