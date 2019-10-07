Diyarbakır'da Survivor parkuru kurdu

Çocuk yaşta Survivor adlı programı tutkuyla izlemeye başlayan 19 yaşındaki Serkan Bayram, bir süre sonra yarışmaya katılmaya karar verdi.

Diyarbakır'ın en işlek noktalarından birinde bulduğu boş araziye kurduğu parkurda yıllardır yılmadan çalışmaya devam eden Bayram'ın, tek hayali Acun Ilıcalı'nın sesini duyması...

ÖDÜNÇ MALZEMELERLE ÇALIŞIYOR

Maddi imkansızlıklar nedeniyle spor malzemesi alamayan Serkan Bayram'a, en büyük desteği ise malzemeleri alan arkadaşları verdi. Birkaç kez yarışmaya başvuru yapmış olmasına rağmen çağırılmadığını dile getiren Bayram, Survivor Türkiye 2020 kadrosunda yer almak istediğini belirtti.



ACUN ILICALI'YA SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Şampiyon olacağına inandığını vurgulayan Bayram, "Yıllardır benim Survivor hayalim var, bu hayalin peşinden koşuyorum. Arkadaşlarımın yardımlarıyla çabalıyorum, onlar da destek veriyorlar. Buradan Acun Medya’ya sesleniyorum, onlar da inşallah beni duyar ve sesime çağrı verirler.'' dedi.

ÇALIŞTIĞIM İŞ DE BİR SPOR

Çalıştığı işten fırsat buldukça parkura geldiğini ifade eden Bayram., ''Hafta sonları arkadaşlarımla parkurlara çalışıyorum, günümün yarısını sporla geçiriyorum. En büyük hayalim Survivor Türkiye yarışmasına katılmak. Ben seçilirsem inanıyorum ki memleketimi ve Diyarbakır’ı temsil ederim, şampiyon olurum.'' dedi.

DEFALARCA YARALANDI AMA PES ETMEDİ

Yıllardır Serkan Bayram’ın destekçisi olduğunu ve birlikte antrenman yaptıklarını aktaran arkadaşı Diyar Kaya ise Serkan’ın, yarışmaya hazırlanırken parkurda dizleri ve ayaklarından yaralanmasına rağmen pes etmediğini aktardı. Kaya, “Serkan’ın arkadaşıyım, her konuda desteklemek için yanındayım. Bu parkuru Serkan için kurduk, burada zorlu yarış içerisinde, kendisini adaya hazırlama açısından güzel bir motive oldu. Kimi gün acı çekti dizleri ve ayaklarında yara oluştu. Acun Medya ve ekibine sesleniyoruz, Diyarbakırlı bir genç Serkan’ı sunmak istiyoruz.'' diye konuştu.



