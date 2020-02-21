Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe:1 ton uyuşturucu

Diyarbakır, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarına engel olmak amacıyla 1 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 301 farklı operasyon düzenledi.

1 TON 102 KİLO UYUŞTURUCU

Operasyonlar kapsamında 1 ton 102 kilo 390 gram esrar maddesi, 10 kilo 758 gram eroin, 4 kilo 116 gram metamfetamin, 7 bin 768 uyuşturucu ve 1 captogon hap, 38 gram kokain, 153 gram sentetik kannobinoid, 392 sentetik ecza ile 33 bin 987 TL ve 50 ABD doları ele geçirildi.

93 TUTUKLU

Operasyonlarda 415 zanlı gözaltına alındı. 93'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38'i adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.