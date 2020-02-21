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Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe:1 ton uyuşturucu

Emniyet güçlerinin yılbaşından itibaren gerçekleştirmiş olduğu operasyonda, 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 415 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA | 21.02.2020 - 12:47..
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Diyarbakır, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu  ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve  terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarına engel olmak amacıyla 1 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 301 farklı operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe:1 ton uyuşturucu

1 TON 102 KİLO UYUŞTURUCU

Operasyonlar kapsamında 1 ton 102 kilo 390 gram esrar maddesi, 10 kilo 758 gram eroin, 4 kilo 116 gram metamfetamin, 7 bin 768 uyuşturucu ve 1 captogon hap, 38 gram kokain, 153 gram sentetik kannobinoid, 392 sentetik ecza ile 33 bin 987 TL ve 50 ABD doları ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe:1 ton uyuşturucu

93 TUTUKLU

Operasyonlarda 415 zanlı gözaltına alındı. 93'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38'i adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe:1 ton uyuşturucu

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