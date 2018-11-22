Diyarbakır'da terör ve kaçak elektrik operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesinde 19 Kasım'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Yıldırım-01 Operasyonu"nun 21 Kasım'da saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan, gözetleme mevzisi, 7 doğal mağara, barınma alanı ve 5 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde, makinalı tüfek, 190 makinalı tüfek mühimmatı, 932 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 12 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kaleşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği dipçik aparatı, 50'lik boş mayon, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 el telsizi, avometre, akım ölçer, lehim makinası, 6 piknik tüpü, 120 büyük pil, 112 küçük pil, 4'lü pil bloğu, 250 metre kablo, 100 kilogram un, 100 kilogram şeker, 23 kilogram makarna, 10 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram mercimek, 14 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 10 kilogram reçel, 3,5 kilogram helva, 12 çift mekap ayakkabı, 2 uyku tulumu, mont, 3 terörist kıyafeti, battaniye, terlik, kazak, pantolon, 2 halı, şemsiye, teneke kayık ve çok sayıda örgütsel doküman."

128 KONUTA KAÇAK ELEKTRİK CEZASI

Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda ise; "Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 128 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 512 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca operasyon bölgesindeki 3 ilkokulun yıpranmış bayrakları yenilenmiş, 1 mahalle köprüsüne bayrak asılmıştır."

Operasyonda ayrıca PKK'lı teröristlerin, baraj gölünden geçmek için kullandığı tenekeden yapılan bir kayık da bulunduğu aktarıldı.



