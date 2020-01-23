Diyarbakır'da teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani İlçeleri mülki sınırlarında başlatılan operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiği belirtildi.

SIĞINAK VE İÇİNDEKİ MALZEMELER PATLATILDI

Açıklamada, "Söz konusu operasyonlarda; BTÖ mensuplarınca kullanılan, 3 adet kış sığınağı, 3 adet gözetleme mevzi ve 1 adet teröristlerce malzeme veya uyuşturucu saklamak maksadıyla toprak altında tamamı saç metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınaklar, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet 500 litrelik su deposu, El Yapımı Patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere; 4 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet 8’li pil bloğu, 3 adet akü, 26 adet pil ile 4 adet kütüklük, 4 adet terörist kıyafeti, 247 adet muhtelif konserve, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir." denildi.

Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler imha edildi - VİDEO

2 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda, terör örgütü bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.













































