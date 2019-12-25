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Diyarbakır’da teröristlerin sığınaklarına girildi

Kıran-11 Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 3 sığınak ve 19 mağara tahrip edildi.

İHA | 25.12.2019 - 12:34..
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Diyarbakır Valiliği, Kıran-11 Operasyonu kapsamında icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-02 Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığınu duyurdu.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Açıklamada, “Silvan ilçesi Dağcılar köyü Üçdirek mezrası mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda, yol kenarında bulunan kayaların arasına üzeri çalılar ile kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosu ile irtibatlandırılmış, 4 adet büyük tüp içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, çekme düzenekli patlayıcı, tespit edilmesinin ardından imha edilmiştir.” denildi.

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -1

SIĞINAK VE MAĞARALAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 adet kış sığınağı ve 19 adet doğal mağaranın tespit edilmesinin ardından kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak ve doğal mağara içerisinde 2 adet el bombası, 59 adet 7,62 milimetre AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el telsizi, 3 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan telsize bağlı el yapımı elektronik devre, ateşleme düzeneği, 5 adet elektrikli fünye, 35 metre elektrik kablosu, 10 metre bakır tel, 1 adet 8’li pil bloğu, 732 adet pil, 1 adet antistatik cımbız, 1 adet lehim teli, 18 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 ton gıda malzemesi, çok sayıda giyim malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

Diyarbakır'da 3 sığınak, 19 mağara imha edildi -VİDEO

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -2

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -3

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -4

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -5

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -6

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -7

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -8

Diyarbakır’da teröristlerin inlerine girildi -9

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