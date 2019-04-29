Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Ovabağ yolunda meydana geldi.

06 GNL 56 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada 21 BP 419 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İKİ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı, kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.























