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Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklardan eylem

Çocuklar, alkış ve ıslık çalarak hız yapan motosiklet sürücüleri ile caddede hızla geçen araçlara tepki gösterip yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı

İHA | 24.08.2019 - 06:09..
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Diyarbakır’da Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir motosiklet sol şeritte seyir halinde bulunan otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansırken, kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar çocukları ile birlikte caddeyi trafiğe kapatarak, alkış ve ıslıklar eşliğinde yetkililerden caddeye hız kesici kasis veya sinyalizasyon sitemi yapılmasını istediler.

Kazası sonrası bölgede incelemeye yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

2 AY ÖNCE BİR KADIN ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan 2 ay önce aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Esmer Tekke isimli kadına hafif ticari araç, çarpmış, çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklardan eylem

Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklardan eylem

Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklardan eylem

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