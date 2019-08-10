Diyarbakır'da türbe ziyaretine giden minibüs devrildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan Örfü Kaçmaz yönetimindeki 59 FJ 454 plakalı yolcu minibüsünün, Oğuzlar Mahallesi mevkisine geldiğinde sağ arka lastiği patladı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere götürüldü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60), yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 16 kişiden, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.