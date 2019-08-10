taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Diyarbakır'da türbe ziyaretine giden minibüs devrildi

Diyarbakır'da Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Aralarında çocukların da olduğu kazada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

DHA | 10.08.2019 - 13:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan Örfü Kaçmaz yönetimindeki 59 FJ 454 plakalı yolcu minibüsünün,  Oğuzlar Mahallesi mevkisine geldiğinde sağ arka lastiği patladı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere götürüldü.

Diyarbakır'da türbe ziyaretine giden minibüs devrildi

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60), yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 16 kişiden, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da türbe ziyaretine giden minibüs devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

112
Bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri

44
3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

99
El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

47
Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

49
Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

57
Çağla Şıkel: Bodrum'da ayrana 40 TL ödedim

Çağla Şıkel: Bodrum'da ayrana 40 TL ödedim

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir