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Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

Meydana gelen feci kazanın ardından yaralanan kişilerin tedavisi devam ederken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

AA | 07.10.2019 - 09:58..
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Diyarbakır-Mardin karayolunun Çınar ilçesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 DAV 88 plakalı kamyon, 34 RY 0908 plakalı minibüs ve 21 VA 080 plakalı otomobilin karıştığı kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, minibüsün çarpışmanın etkisiyle devrildiği görüldü.

Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

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