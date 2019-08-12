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Diyarbakır'da üst üste iki deprem

Diyarbakır'da merkez üssü Lice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA | 12.08.2019 - 16:50..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.38'de meydana geldi.

1 GÜNDE İKİNCİ DEPREM

Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulp ilçesine bağlı Taşköprü köyü, büyüklüğünü ise 3.4 olarak açıkladı. Diyarbakır'da merkez üssü Lice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Diyarbakır'da üst üste iki deprem

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